РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. В городском округе Мытищи с 24 мая по 31 августа пройдет конкурс палисадников «Мытищинская палитра», сообщается на сайте администрации горокруга.

Состоялось заседание комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты с участием представителей администрации, ТОСов, старших по домам и активных жителей. В ходе заседания обсудили два вопроса: голосование на портале 50.gorodsreda.ru за проекты в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» и положения объявленного комиссией по строительству, ЖКХ и благоустройству конкурса палисадников «Мытищинская палитра».

Срок проведения конкурса: с 24 мая по 31 августа. Конкурс проводится для отбора лучших палисадников Мытищ, созданных жителями многоквартирных домов на их придомовой территории. Информация и положение о конкурсе палисадников «Мытищинская палитра» будую размещены на официальном сайте ОП, в СМИ и соцсетях округа.

Цель конкурса - вовлечение жителей Мытищ в благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, распространение и практическое применение опыта озеленения и эстетического оформления придомовых территорий, развитие активных видов досуга в пределах городских территорий. Принять участие может любой желающий. По итогам будут определены победители в трех номинациях: «Лучший цветник», «В гостях у сказки» и «Волшебный сад» и вручены памятные призы и благодарственные письма.

Ранее по заявкам жителей было определено 7 парков и скверов, в которых необходимо провести работы по благоустройству. Это обновление бульвара Ветеранов, парка имени Стрекалова, сквера вдоль улицы Воронина, парк «Тайнинский», парк «Перловский», парк «Яуза», сквер «Рождественский». Эти объекты размещены на портале 50.gorodsreda.ru, и тот проект, который наберет большее число голосов жителей, будет реализован.

«Алгоритм голосования очень прост, сначала необходимо выбрать территорию: Мытищи, а затем перед выбором объекта голосования ввести ФИО и номер телефона, и голос будет принят. Голосование продлится до 30 мая. Призываю жителей не остаться в стороне, обязательно выбрать проект и проголосовать», - сказал председатель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты Роман Коробейкин.