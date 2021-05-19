РИАМО - 19 мая. Конфликт произошел у кафе на проспекте Вернадского, пострадали шесть человек, задержаны девять человек, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские прибыли на вызов о конфликте у кафе по адресу: пр-т Вернадского, д. 39. В отдел забрали девять человек для дальнейшего разбирательства.

Шесть человек с места происшествия скорая помощь увезла в больницу.

Девять человек проверили по базам учета и привлекли к административной ответственности двух из них по ч. 3 ст. 18.8 КРФоАП (незаконное пребывание иностранных граждан) и семерых по по ч. 1 ст. 20.1 КРФоАП (мелкое хулиганство).