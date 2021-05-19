РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. В подмосковном Подольске с помощью новых печатей решили проблему оформления больничных листов и родовых сертификатов, которая возникла при объединении медучреждений в единое юрлицо – Подольскую областную клиническую больницу, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» главврач ПОКБ Вардан Геворкян.

В начале апреля жители округа жаловались, что не могут оформить больничные листы, так как нет печатей нового юрлица.

Для шести учреждений, их амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов потребовалось более 300 печатей – прямоугольных, круглых, треугольных. В настоящее время все новые печати сделали. Больничные листы и родовые сертификаты для женских консультаций поликлиник оформляют в срок.

«Сначала нужно было создать новое юрлицо и получить документы, на основании которых лицензированная организация сделала бы печати. Восьмого апреля мы получили документы на новое юрлицо, и с этого момента уже никто не имел права выдавать больничные листы со старыми печатями. Заранее мы не могли их заказать без документов и ряда процедур», – сказал Геворкян.

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