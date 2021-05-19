РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. В подмосковном Подольске сделают ремонт двух больниц и поликлиники, заменят лифты в четырех медучреждениях, решат вопрос строительства нового здания Климовской центральной больницы и создания новых отделений в Львовской районной больнице, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» главврач ПОКБ Вардан Геворкян.

В первую очередь обновление проведут благодаря консолидации средств. В текущем году запланирован капитальный ремонт Подольской горбольницы №2 и Климовской центральной больницы, а также замена лифтов в кардиологическом корпусе ПОКБ, Подольской горбольнице №2 и Климовской горбольнице №2.

В Климовской центральной больнице на Гривно в здании поликлиники заменят два лифта и доделают ремонт, который начали пять лет назад и должны были закончить в течение полугода. На это потребуется выделение дополнительного финансирования.

Другое здание больницы с неврологическим и терапевтическим стационарами не ремонтировалось более 50 лет и находится в крайне плачевном, практически в аварийном состоянии. Недавно депутат горсовета озвучила просьбу жителей построить там новое здание. Это будут решать на региональном уровне после проектирования и сравнения смет на ремонт и строительство.

Закрытие отделений не планируется, на время ремонта или строительства их перенесут в Климовскую горбольницу №2 на Весенней. До конца 2021 года переноса отделений точно не будет.

В Львовской районной больнице два отделения. Вполне возможно, откроют новые. В округе не развита гериартрия, занимающаяся болезнями старческого возраста. Отделение сестринского ухода есть только в ПГКБ, и оно работает на грани своих возможностей. В Львовской больнице такого отделения нет, а спрос очень большой.

Также нет паллиативного отделения для онкологических больных, где пациенты смогут находиться в комфортных условиях, своевременно получать необходимое обезболивание и адекватную терапию. Часто родственники дома не могут оказать достойную помощь таким людям. Вполне возможно, что в Львовской районной больнице сделают такие отделения.

Полную версию интервью читайте на сайте «РИАМО в Подольске»>>