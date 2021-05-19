РИАМО - 19 мая. За минувшие сутки в столице выявили 2096 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 1 145 196 случаев заражения, сообщает московский оперштаб.

В общественных местах и пассажирском транспорте мегаполиса следует соблюдать масочно-перчаточный режим.

В городе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках столицы, общественных местах и частных медучреждениях.

За сутки в России было выявлено 7920 новых случаев Covid-19, из них в 15,3% случаев не было клинических проявлений заболевания. Умерли за сутки 390 человек с коронавирусом, выздоровел после инфекции 9561 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявили 4 965 676 случаев коронавируса, умерли 116 965 человек, врачи вылечили 4 581 787 пациентов.

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