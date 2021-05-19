РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. После объединения всех медучреждений взрослых служб жители смогут обращаться в любые поликлиники независимо от места проживания и прикрепления, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» главврач ПОКБ Вардан Геворкян.

«После объединения мы придем к тому, чтобы жители могли обращаться в любые поликлиники округа и к тем специалистам, которые нужны, в тот день, когда удобно. Тем самым сократим время ожидания приема узких специалистов и обеспечим всех высококвалифицированной медпомощью независимо от места проживания и прикрепления», – сказал Геворкян.

Также он назвал другие плюсы реформы. Узких специалистов с богатым клиническим опытом из стационаров будут направлять на прием в поликлиники для консультации жителей, а врачи из поликлиник смогут повышать квалификацию в стационарах. Когда были разные юрлица, свободно ротировать кадры не получалось.

Объединение также позволит равномерно распределить нагрузку на коечный фонд. Пока скорая помощь привозит пациентов на базу бывшей ПГКБ, куда также приходят пациенты самотеком. В больнице есть высококлассные специалисты и высокотехнологичная медицинская техника, и койки здесь нужно использовать для действительно серьезных случаев, а не как раньше – для всех, кто обратился.

В ближайшее время перераспределят потоки больных по другим филиалам в зависимости от тяжести травм, заболеваний, состояния.

Также есть дублирующие отделения, которые находятся в 2-3 км друг от друга. Койки в них заполнены не полностью, узких специалистов не хватает, при этом врачи часто не дорабатывают. Такие отделения будут объединять в единые мощные, с увеличенным количеством коек и полным составом медиков.

Чтобы содержать медучреждения, нужны средства на ремонт, особенно в старых зданиях, где коммуникации часто выходят из строя. Раньше только ПГКБ могла позволить себе создать и содержать ремонтную группу почти из 70 человек. Теперь эта служба работает во всех медучреждениях. Капитальный ремонт они сделать не могут, но текущий – вполне, в том числе отремонтировать и заменить сантехнику, коммуникации. Потребность в этом очень большая во всех филиалах.

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