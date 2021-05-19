РИАМО - 19 мая. Возбуждено уголовное дело о грабеже по заявлению гендиректора компании, у него похитили 3,05 млн рублей на востоке столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские установили, что в помещении обменного пункта по адресу: Семеновская пл., д. 7, стр. 17, двое неизвестных открыто похитили у потерпевшего сумку с личными деньгами и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж).

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