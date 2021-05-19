РИАМО - 19 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры регистрации по месту жительства и месту пребывания, постановление вступит в силу 1 июля следующего года, сообщает kp.ru.

Зарегистрироваться по месту жительства либо временного пребывания станет проще благодаря переводу государственных услуг в электронный формат.

Чтобы получить постоянную регистрацию, будет достаточно один раз посетить соответствующий орган. Так, после подачи заявления через портал госуслуг гражданам останется только поставить отметку о регистрации в паспорте.

Оформить временную регистрацию получится полностью дистанционно. Так, заявитель сможет получить свидетельство по почте без посещения инстанций или на едином портале.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что через 3 года абсолютное большинство госуслуг в стране должны предоставляться в онлайн-формате.

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