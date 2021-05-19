РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Филиалами Подольской областной клинической больницы (ПОКБ) станут городская поликлиника №1 и городская клиническая больница №3, а также комплексная поликлиника с травмпунктом на улице Ленинградской, которая готовится к открытию, сообщил в интервью «РИАМО в Подольске» главврач ПОКБ Вардан Геворкян.

Восьмого апреля появилось новое юридическое лицо – Подольская областная клиническая больница. В него вошли шесть медицинских организаций: Подольская городская клиническая больница, Подольская районная больница, горбольница №2, Климовская городская больница №2, Климовская центральная больница, Львовская районная больница.

На втором этапе реорганизации, который должен завершиться до конца 2021 года, в ПОКБ войдут Подольская городская поликлиника №1 и городская клиническая больница №3. Все медучреждения станут филиалами ПОКБ, в том числе комплексная поликлиника с травмпунктом на улице Ленинградской, 9, которая готовится к открытию этой осенью.

Номера между филиалами окончательно распределят позже. Пока филиалом №1 стала ПГКБ, а филиалом №2 – горбольница №2, чтобы было легче запомнить. Львовская скорее всего будет филиалом №7, а Климовские – №№5 и 6. Со временем на всех учреждениях заменят вывески.

Детские медучреждения Подольска также объединят. В итоге в здравоохранении округа будет два юридических лица – для взрослой и детской служб.

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