РИАМО - 19 мая. Полицейские задержали неработающего гражданина, который подозревается в разбойном нападении на десятиклассника на ул. Академика Миллионщикова, д. 7, корп. 1, на юге столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что в кабине лифта мужчина угрожал несовершеннолетнему предметом, похожим на нож, отобрал у него мобильный телефон и скрылся.

Материальный ущерб составил 7 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого по адресу: пр-т Андропова, д. 39. Он изобличен в совершении преступления.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).