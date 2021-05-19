РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. До 1 июня на портале «Добродел» продлится голосование за выбор объектов, которые нуждаются в проведении работ по строительству и капремонту линий наружного освещения и художественной подсветки и включении в программу «Светлый город» в 2022 году, в Балашихе на голосование вынесены 46 объектов, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Преимущественно это улицы, расположенные в разных микрорайонах городского округа. Те из них, которые наберут наибольшее число голосов, будут рассмотрены для включения в программу «Светлый город» на 2022 год. Сделать свой выбор и внести предложения можно по ссылке.

Проект «Светлый город» работает в Балашихе с 2017 года в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда». На улицах города устанавливают современные светодиодные светильники, которые помогают в несколько раз уменьшить расходы на электричество и служат дольше ламп накаливания.