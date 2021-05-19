РИАМО - 19 мая. В среду заседание Московской городской думы начали с минуты молчания, так депутаты почтили память жертв трагедии в Казани, передает корреспондент РИАМО.

«За жизнь многих раненых до сих пор борются врачи, в том числе и в наших столичных больницах. Мы желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он также выразил родным и близким погибших глубокие соболезнования.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в одной из гимназий в Казани. Девять человек погибли, еще около 30 получили ранения.

Эксперт предупредил об опасности хайпа на трагедии в казанской школе>>