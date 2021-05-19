РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. Энергетики Балашихинского РЭС филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования, в среду свет отключат в деревне Русавкино-Поповщино и трех СНТ городского округа, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

В среду энергетики произведут отключение на два часа в промежуток времени до 18:00 для производства ремонтных работ выкатного разъединителя на комплектной трансформаторной подстанции.

Отключение электроэнергии планируется в деревне Русавкино-Поповщино и на территории СНТ «Березка», «Чайка», «Ветеран-3», а также на территории автозаправочной станции между населенными пунктами Русавкино-Поповщино и Торбеево.

Под отключение также попадают СНТ «Мичуринец», «Полушкино-1», «Полушкино-2», расположенные в городском округе Раменское.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.