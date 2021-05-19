РИАМО - 19 мая. Городскую усадьбу Г.А. Каратаевой – И.В. Морозова и доходный дом купца В.Е. Быкова открыли для свободного посещения впервые в честь традиционных Дней исторического и культурного наследия в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.

«Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения. Либо прошли через масштабные реставрационные работы», - сказал Сергей Собянин.

Ценители московской старины впервые смогут посетить городскую усадьбу Г.А. Каратаевой – И.В. Морозова в Леонтьевском переулке, 10. Раньше тут находилось немецкое посольство и именно отсюда немецкий посол в 1941 году повез сообщение об объявлении войны Советскому Союзу.

В поздние годы там работали посольства ГДР и Кубы, поэтому до недавнего времени посещение здания было ограничено. В 2014-2019 годах дом капитально отремонтировали и отреставрировали.

Доходный дом купца В.Е. Быкова по адресу: 2-я Брестская ул., д. 19/18, стр. 1, тоже открывается для посещения впервые. Здание построили в стиле московского модерна в начале ХХ века. Реставраторы вернули его к жизни из аварийного состояния.

Гости экскурсий смогут увидеть недавно отреставрированный Дом Наркомфина и Северный речной вокзал, а также посетить особняк Морозова в Подсосенском переулке, особняк Шехтеля на Большой Садовой улице и другие старинные здания. Чтобы побывать на экскурсии, нужно зарегистрироваться на сайте «Узнай Москву» в разделе «Дни наследия».

За последние 10 лет в столице отреставрировали 1,6 тыс. объектов культурного наследия. Число памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось более, чем в пять раз. А доля памятников хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95%.

В 2021 году власти планируют завершить реставрацию около 100 объектов наследия. Среди них знаменитая ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель городской усадьбы Д.Ф. Новикова – А.Н. Давыдова на Большой Ордынке, городская усадьба Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке, несколько павильонов ВДНХ.