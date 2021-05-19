РИАМО - 19 мая. Городскую усадьбу Г.А. Каратаевой – И.В. Морозова и доходный дом купца В.Е. Быкова открыли для свободного посещения впервые в честь традиционных Дней исторического и культурного наследия в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.
Ценители московской старины впервые смогут посетить городскую усадьбу Г.А. Каратаевой – И.В. Морозова в Леонтьевском переулке, 10. Раньше тут находилось немецкое посольство и именно отсюда немецкий посол в 1941 году повез сообщение об объявлении войны Советскому Союзу.
В поздние годы там работали посольства ГДР и Кубы, поэтому до недавнего времени посещение здания было ограничено. В 2014-2019 годах дом капитально отремонтировали и отреставрировали.
Доходный дом купца В.Е. Быкова по адресу: 2-я Брестская ул., д. 19/18, стр. 1, тоже открывается для посещения впервые. Здание построили в стиле московского модерна в начале ХХ века. Реставраторы вернули его к жизни из аварийного состояния.
Гости экскурсий смогут увидеть недавно отреставрированный Дом Наркомфина и Северный речной вокзал, а также посетить особняк Морозова в Подсосенском переулке, особняк Шехтеля на Большой Садовой улице и другие старинные здания. Чтобы побывать на экскурсии, нужно зарегистрироваться на сайте «Узнай Москву» в разделе «Дни наследия».
За последние 10 лет в столице отреставрировали 1,6 тыс. объектов культурного наследия. Число памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось более, чем в пять раз. А доля памятников хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 95%.
В 2021 году власти планируют завершить реставрацию около 100 объектов наследия. Среди них знаменитая ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель городской усадьбы Д.Ф. Новикова – А.Н. Давыдова на Большой Ордынке, городская усадьба Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке, несколько павильонов ВДНХ.
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