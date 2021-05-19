РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. В Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) подмосковной Балашихи 21 мая состоится день открытых дверей для будущих родителей, начало мероприятия в 14:00, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

МОПЦ возобновляет дни открытых дверей в привычном режиме - каждую пятницу в 14:00 сотрудники медучреждения ждут будущих мам в гости. Первый день открытых дверей офлайн состоится уже 21 мая.

Пока действуют ограничения, на мероприятие приглашают только будущих мам по предварительной записи. Количество участников ограничено.

Чтобы записаться, необходимо отправить заявку через Google-форму и ожидать подтверждения записи.

Для тех, кто не сможет прийти на день открытых дверей, будет включен прямой эфир.