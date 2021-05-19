РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. 3 июня, в преддверии Дня эколога, в городском округе Мытищи состоится экопраздник «Разделяй с нами!» по сбору вторичного сырья, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Впервые в Подмосковье акции по сбору макулатуры «Экомарафон переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!» и сбору отслужившей техники «Школа утилизации: электроника» объединят в Мытищах. Также новинкой станет участие в акции экологических проектов округа «Польза сити», «Батарейки – вторая жизнь» и «Экооперация», при поддержке общероссийских общественных движений «Раздельный сбор» и «Собиратор».

Азаров отметил, что 3 июня жители смогут сдать на вторичную переработку более 30 видов вторсырья.

Экопраздник «Разделяй с нами!» пройдет с 13 до 15 часов на территории Ледового дворца «Арена «Мытищи» со стороны улицы Матросова (территория парковки). Координаты: 55.910946, 37.728700. К участию приглашаются жители и организации округа.

Глава Мытищ добавил, что если в это время поучаствовать неудобно, то по просьбе жителей округа с 24 мая по 2 июня по будням с 9:00 до 16:00 территориальными управлениями будут организованы пункты сбора макулатуры, отслужившей техники и электроники, а также батареек.

Они расположены по адресам: село Марфино, улица Зеленая, строение 10, ТУ «Федоскино»; микрорайон Пироговский, улица Сазонова, дом 5, ТУ «Пироговский»; поселок Поведники, улица Ветеранов, строение 2, ТУ «Мытищинское».

По словам Азарова, вторичной обработке подлежат: макулатура, электроника, текстиль и домашний обиход, более 30 видов пластика, металла, стеклотары, тетрапака и прочее.