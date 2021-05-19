РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Родителям в подмосковном Красногорске напомнили об опасности открытых окон для маленьких детей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В рамках акции «Безопасные окна» комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по Красногорску для профилактической беседы с детьми и родителями выезжает в жилые микрорайоны, в том числе уделяется внимание домам с высокой этажностью. Инспекторы подразделения напоминают об опасности открытых окон для маленьких детей: важно не оставлять малышей без присмотра.

С наступлением весеннего периода профилактические беседы регулярно проводят в образовательных и муниципальных учреждениях округа.

Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав разработала памятку для родителей «Безопасные окна». Для предотвращения несчастных случаев нужно не оставлять окна открытыми. Для проветривания лучше использовать верхние форточки или вертикальный режим открывания окна. Повышают безопасность специальные замки или решетки на окнах.

Если в доме маленькие дети, необходимо убрать от окон стулья, кроватки, другие предметы мебели, благодаря которым малыш может вскарабкаться на подоконник. Следует помнить, что москитная сетка не выдерживает веса маленького ребенка.

Нельзя ставить ребенка на подоконник. Важно объяснить малышу опасность открытого окна.

Ранее в микрорайоне Павшинская пойма в результате падения из окна 15 этажа погибла 2-летняя девочка. По данным следствия, малышка ненадолго осталась одна в комнате, где было открыто окно. Она залезла на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала на улицу. Трагедия произошла 16 мая.