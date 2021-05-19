РИАМО - 19 мая. Компания «Лента» покупает сеть супермаркетов Billa, что позволит ритейлеру заметно укрепить свои позиции на рынке в Московском регионе, пишет газета «Коммерсант».

Немецкая розничная сеть Billa пришла в Россию почти 17 лет назад. Под этим брендом работает 161 супермаркет, подавляющее большинство из которых находятся в Москве и Подмосковье.

Сумма сделки по покупке супермаркетов Billa оценивается в 215 млн евро, закрыть ее планируется летом. Сделка позволит «Ленте» стать второй сетью супермаркетов в столичном регионе с долей рынка в 3%, а также расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы.

Накануне компания «Магнит» объявила о покупке 2,6 тыс. магазинов «Дикси», тем самым сеть существенно укрепится в Москве и Санкт-Петербурге. При этом магазины «Дикси» продолжат работать под нынешним брендом.