РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. В ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» посвятили 22 шестиклассника школы №15 Балашихи, торжественная церемония состоялась в музее войск ПВО в микрорайоне Заря, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В торжественной церемонии приняли участие депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев, член совета городского штаба «Юнармии» Алексей Голубев, руководитель общественной организации ветеранов военной службы, боевых действий и воинов-интернационалистов микрорайона Заря Василий Георгиади.

«Очень знаменательно, что сегодня мы встретились в музее ПВО в нашем бывшем военном городке - микрорайоне Заря. Ребята почувствовали большую ответственность перед военным поколением, генералами, полковниками, своими родителями, педагогами. В торжественной обстановке они произнесли клятву, которая, конечно, запомнится им на всю жизнь. Было видно, с какой гордостью и ответственностью они произносят эти слова», - сказал Фомичев.

Новоиспеченные юнармейцы стали членами отряда имени Героя Советского Союза Ивана Туркенича. Отряд входит в состав Центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил, с которым сотрудничает балашихинская школа №15.

По словам директора школы Анны Скоропуповой, заявление дети подали еще в декабре, и им были поставлены задачи: в первую очередь повысить успеваемость, активно участвовать в жизни и деятельности школы, в социальных акциях.

«На сегодняшний день ребята показали себя не только хорошими учениками нашей школы, но и активными жителями микрорайона. Они участвовали в субботниках, благотворительных акциях и акциях памяти, очень много сделали для того, чтобы зарекомендовать себя как активных членов юнармейского движения», - подчеркнула Скоропупова.

Ранее к патриотическому движению уже присоединились порядка 40 воспитанников учреждения. Первый юнармейский отряд открылся здесь в 2016 году. На сегодняшний день их два: имени Ивана Туркенича и имени Героя России и выпускника школы №15 Алексея Буреличева.

Балашихинское отделение «Юнармии» насчитывает около 1,5 тыс. человек и является одним из лидеров региона.