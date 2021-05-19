РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Жителей подмосковного Красногорска приглашают на рок-концерт в парке 23 мая, сообщается на странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на рок-фестиваль! Концерт состоится в рамках фестиваля молодых исполнителей «Книжная мелодия» с участием молодого поэта-авангардиста, автора цифровых изданий «Дон Мегатонн», «Почти святой, слегка уставший» Автандила Невглазпопало», - говорится в сообщении.

Для гостей выступят корифеи Красногорского рок-клуба: группы «Кот который», «Свободный полет», Box 49, «Рамма» и московские группы «Второе дыхание», «Участок отжига», библиотечная кавер рок-группа «Краснокнижники».

Концерт состоится в 16:00 в Зеленом театре Городского парка. Вход бесплатный.