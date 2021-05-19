Старт дачного сезона в Московской области обычно совпадает с активизацией воров-домушников, которые пытаются обчистить квартиры, оставшиеся без хозяев. Но есть и те, для кого вскрытие квартир – профессия. Мастер по замкам, 29-летний Михаил, на условиях анонимности рассказал в интервью РИАМО, за сколько можно взломать замок и какие замки лучше не покупать.

Быстрее спасателей

Впервые со вскрытием замков я столкнулся еще в студенчестве. Я учился на инженера-строителя и жил в общежитии, которое, само собой, запиралось на ночь. Но студентам хотелось гулять по ночам. У нас на окне лестничной площадки висел небольшой навесной замок – и мы с другом упорно пытались его вскрыть и повесить свой.

Позже мне пришлось ремонтировать сложный сувальдный замок на двери – я перебирал его полностью. Эти два момента сыграли важную роль в моей будущей профессии.

После университета я пошел в армию, а затем начал искать себя. Профильное образование я оставил как «запасной аэродром», так как почти успел к нему охладеть. Но однажды знакомый предложил мне заняться вскрытием замков в частной фирме. Я сомневался, но все-таки решил попробовать свои силы – и работаю здесь до сих пор.

Сейчас я мастер по замкам, занимаюсь их вскрытием, установкой и заменой. Меня вызывают как для обычного ремонта замков, так и в экстренных случаях, когда люди по тем или иным причинам не могут попасть к себе домой.

Вызовы бывают самые разные. Иногда мы с коллегами выступаем в роли спасателей. Бывает так, что человеку. особенно пожилому, пенсионеру, стало плохо в квартире, а дверь заперта изнутри. Порой мы оказываемся у двери быстрее спасателей и вскрываем квартиру очень оперативно. Такие истории у нас не редкость.

Мастер по фарфору из Одинцова: «Свинка должна вам улыбнуться!»>>

«Пьяные» вызовы

Однажды меня вызвали два мужичка, которые крепко приняли на грудь и решили вскрыть квартиру человека, на которого работали.

Степень их опьянения была так велика, что они реально думали, что пытаются попасть к себе домой.

Конечно, никаких документов на квартиру у них не было – соседи помогли прояснить ситуацию. В итоге приехал начальник работяг и хорошенько надавал им по шапке.

Пьяные вызовы у меня случаются регулярно, особенно в выходные, по ночам или на утро. Недавно обратился очередной такой клиент: мужчина в ночь на субботу напился до беспамятства, а пришел в себя уже без вещей и документов. Остался только телефон, по которому он и вызвал меня. В итоге мы с ним дождались, пока проснутся его соседи и подтвердят, что он – действительно хозяин квартиры. Только после этого я приступил к вскрытию.

«Тут все, как показывают в сериалах»: девушка‑детектив о своей работе>>

Животные и дети в зоне риска

Нередко моими клиентами становятся владельцы домашних животных.

Домашние питомцы – собаки, а иногда и кошки – так рьяно кидаются на дверь, услышав за ней хозяина, что могут закрывать внутренние задвижки, тем самым лишь продлевая разлуку с владельцем.

Не отдают себе отчета в том, что делают, и маленькие дети: они случайно запираются в квартире изнутри, а их мамы потом в панике вызывают всех, кого можно, включая нас.

Но одно дело – если мама снаружи. Был случай, когда ребенок случайно запер свою мать на балконе, а дело было зимой. Пришлось максимально быстро вскрывать квартиру, чтобы женщина не замерзла. Ей повезло: балкон был на 3-м или 4-м этаже, ее крики услышали прохожие и вызвали нас.

«Здесь птицам показывают людей»: сокольник об особенностях охоты и кочевой жизни>>

Сколько стоит хороший замок

Каждый замок можно вскрыть – вопрос лишь в деталях. Есть четыре основных момента: замок взламывается либо с повреждениями, либо без, либо быстро, либо медленно. Эти факторы, как переменные в уравнении, могут быть абсолютно разными.

Я могу взломать замок за 45 секунд, если его особенности это позволяют. Но бывает и так, что вскрытие затягивается на три-четыре часа.

Если говорить о выборе замка, то однозначно не стоит покупать китайские дешевые изделия без какого-либо лейбла. Люди покупают такие «безымянные» замки, которые весят легче пушинки, и их ничуть это не смущает. Поставив такой замок, они рано или поздно становятся нашими клиентами: эти механизмы либо клинит, либо они ломаются, а порой и просто разваливаются от того, что ты просто вставил ключ. Так что экономить на замках я не рекомендую.

Самые популярные замки – сувальдные и цилиндровые. Первые хороши тем, что у них изначально есть неплохие защитные качества, если не брать совсем дешевые варианты от непонятных фирм. Такие изделия быстро не вскроют.

Что касается цилиндровых замков, то у них обязательно должна быть так называемая броненакладка, а в идеале – и бронепластина.

Без такой детали это – не замок, а защелка от калитки для знающих людей. Именно такой механизм я могу легко вскрыть за 45 секунд.

Если говорить о выборе замка, то, как и в случае с сантехникой, на рынке очень котируются итальянские производители. Правда, российские специалисты по замкам их постепенно догоняют, но в массе своей Италия пока лучше.

В любом случае, стоимость замка не может быть ниже 1,5 тысяч рублей, а за хороший замок нужно будет отдать как минимум 2,5-3 тысячи рублей.

«От женщин‑телохранителей не пахнет перегаром»: зачем девушек берут в личную охрану>>

Если от замка остался «фарш»

Нас периодически вызывают даже сотрудники экстренных служб и полицейские.

Никакого экшена, как в боевиках, у нас нет – обычно это истории в духе, что муж с женой делят квартиру, кто-то поменял замок и не пускает оппонента.

На место приезжают полицейские, а потом вызывают нас. Еще нас приглашают сотрудники ТСЖ, риелторы и владельцы квартир, купленных на торгах. Квартира-то у них есть – а ключей от нее не хватает.

А еще недавно я столкнулся с ситуацией, когда военнослужащим выдали квартиры в новостройке – но без ключей. То есть квартиры сданы, вот только ключей нет. В итоге мы с коллегами в этот дом катались несколько раз, чтобы помочь людям попасть в собственные квартиры.

Кстати, последний заказ был как раз оттуда. Приехал, стал вскрывать дверь – а у соседней квартиры похожие манипуляции проделывал какой-то военный.

Понятное дело, я справился быстрее – и лучше бы второй «взломщик» тоже обратился ко мне.

Порой люди пытаются вскрывать замки сами, думая, что это легко. Мол, всажу сверло в замочную скважину – и дверь откроется, как по волшебству. На самом деле, это большое заблуждение. Те, кто пытается вскрывать замки, только усложняют нам работу.

Такой заказ как раз недавно был у меня – я провозился целый час.

Хозяин квартиры, потерявший ключи, позвал на помощь знакомых слесарей. В итоге от замка остался непонятный металлический фарш, и я с трудом смог его вскрыть.

Поэтому, если у вас сломался замок, всегда обращайтесь к специалистам.