РИАМО - 19 мая. Читателям стали доступны обновленные сообщества Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в популярных социальных сетях.

Раньше в Facebook, Instagram и «ВКонтакте» были отдельные сообщества РИАМО для москвичей и жителей Московской области. Теперь новости о жизни всего столичного региона можно узнавать из одного сообщества. Объединенные сообщества доступны по ссылкам:

https://vk.com/riamo_ru,

https://www.facebook.com/riamo.ru,

https://www.instagram.com/riamo_ru/.

Помимо новостей, в сообществах можно найти интересные истории жителей, афиши и гиды, а также поделиться своим мнением и обсудить актуальные темы с другими подписчиками.

Кроме того, РИАМО обновило дизайн своих страниц и запустило много новых рубрик и форматов. Например, в Instagram можно посмотреть репортажи в сторис, принять участие в опросе или пройти тест.

Обновление коснулось и сообществ РИАМО в «Одноклассниках» и Twitter: https://ok.ru/riamo, https://twitter.com/riamo_ru. Они уже были объединены изначально, а сейчас порадуют подписчиков новым дизайном.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.