РИАМО - 19 мая. В столице 18 мая из-за сильного ветра упали 17 деревьев, 8 машин получили повреждения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сильный ветер сохранится и в среду. В связи с этим жителям Москвы не следует укрываться под деревьями и парковаться вблизи них.

В среду в столице будет жарко. Температура поднимется до 27 градусов. Также возможны кратковременный дождь, гроза.

Из-за сильного ветра с порывами до 17 м/с в Московском регионе на ближайшие два дня был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Как сообщает «Интерфакс», в минувшие сутки из-за падения деревьев пострадали два москвича. Одного из пострадавших госпитализировали с травмами и ушибами.