РИАМО - 19 мая. В Москве подвели итоги конкурса «Акселератор проектов «МЭШ», в рамках которого школьники и ученики колледжей представили свои ИТ-разработки для сервиса «Московская электронная школа», сообщается на официальном сайте мэра города.

За первые места боролись 880 учеников из 175 образовательных учреждений. Всего в конкурсе было три номинации: «Анализ данных», «Образовательное приложение» и «Прототип сервиса».

«Школьники и студенты колледжей создавали собственные сервисы и приложения, которые могут помогать во время учебы, например, изучать английский или собрать компьютер», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В число проектов-победителей вошли образовательное приложение «Build a computer — Собери компьютер», проект модернизации внешнего вида мобильного дневника «МЭШ», игра, обучающая алгоритмизации, и другие.

В жюри конкурса отметили, что все работы участников выполнены на высоком уровне.​ Проекты победителей будут переданы специалистам «МЭШ» для возможного внедрения в сервис.

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