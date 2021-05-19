РИАМО - 19 мая. В связи с сильным ветром жителям столицы не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Температура воздуха в столице в среду может подняться до 27 градусов. Не исключены кратковременный дождь и гроза.

В связи с сильным ветром в Московском регионе на ближайшие два дня объявлен «желтый» уровень погодной опасности.