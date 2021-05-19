РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Фонтан на площади Дворца культуры «Подмосковье» запустили в тестовом режиме, пока он работает по вечерам, сообщается в Instagram-аккаунте администрации Красногорска.

«Температура последних дней бьет климатические рекорды. Что может быть лучше, чем порадоваться свежести в такую погоду? На главной площади города как раз запустили фонтан, чему очень обрадовались жители», - говорится в сообщении.

Пока фонтан действует в тестовом режиме. Как только строители закончат наладку, он заработает в штатном порядке. Во избежание внештатных ситуаций при сильном ветре фонтан автоматически выключается.

Фонтан работает по вечерам, но в дальнейшем жители смогут насладиться им и в течение дня.