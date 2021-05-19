РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Один человек пострадал при пожаре в многоквартирном доме в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду в 03:31 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Красногорск, улица Игоря Мерлушкина, дом 10.

В тушении пожара были задействованы 11 человек и 3 единицы техники. Ликвидировать последствия возгорания удалось в 03:46. В результате произошедшего есть пострадавший.