РИАМО - 19 мая. В Москве пройдут бесплатные занятия «Я - самозанятый», в рамках которых слушателям расскажут про продвижение своих услуг и оценку собственной эффективности, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Занятия стартуют в среду. Первые мероприятия будут посвящены современным трендам в удаленной работе и стартовым действиям для открытия своего дела.
Вторая встреча состоится 26 мая, внимание на ней будет уделено профессии PR-специалиста в статусе самозанятого. В июне слушатели курса смогут изучить профессии стилиста и фотографа.
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