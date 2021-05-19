РИАМО - 19 мая. Столичные некоммерческие организации с 25 мая с 15:00 могут начинать подавать заявки на участие в конкурсе грантов мэра Москвы, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Принять участие в конкурсе могут благотворительные, культурные, молодежные и другие социально ориентированные проекты. Заявки будут принимать до 15:00 24 июня.

«В прошлом году участниками конкурса стали больше тысячи некоммерческих организаций. 183 из них получили гранты на реализацию своих социально значимых инициатив. В тройку лидеров по числу победителей вошли номинации «Молодежь Москвы», «Наше наследие» и «Благотворительность», — отметила заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В текущем году НКО могут поучаствовать в 12 номинациях. В их числе: «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Молодежь Москвы», «Наше наследие», «ЗОЖ и спорт», «Творческая Москва», «Городские инновации».

Те организации, которые функционируют больше 12 месяцев, могут выиграть гранты до 5 млн рублей. А молодые организации могут претендовать на поддержку до 500 тыс. рублей. Призовой фонд составит 400 млн рублей.

По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой, многие НКО являются давними партнерами правительства столицы.

«Наша задача — поддержать проекты, которые делают жизнь горожан лучше и комфортнее», — добавил Драгунова.

Для участия в конкурсе НКО необходимо работать в Москве более шести месяцев, не проходить процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации. Также у организации не должно быть задолженностей по уплате налогов.

Для того, чтобы подать заявку, нужно три документа: гарантийное письмо о соответствии организации условиям конкурса, устав и заявление.

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