РИАМО - 19 мая. На ближайшие два дня в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Опасным в столице объявлен период с 10 до 21 часа в среду и с 10 до 21 часа 20 мая. В Подмосковье в эти же дни предупреждение действует с 9 утра. Предстоящей ночью сильного ветра не ожидается.

В среду в Московском регионе прогнозируется до 30 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой и градом, при грозе будет дуть порывистый ветер.

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