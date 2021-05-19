РИАМО - 19 мая. Центр стрит-арта «Графит» откроют в Перове рядом со станцией метро «Шоссе Энтузиастов», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Инициативу галереи под открытым небом «Графит» мы безусловно поддерживаем. Такие арт-проекты интегрируются в городскую среду, делают ее разнообразнее и живее», - сказал главный архитектор Москвы, первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

В центре будут представлены работы российских стрит-арт художников, которые являются признанными мастерами и чьи работы можно встретить по всему миру.

Центр стрит-арта является частью проекта реновации территории рядом со станцией «Шоссе Энтузиастов».

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