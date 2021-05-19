РИАМО - 19 мая. Цифровой туристический сервис Russpass теперь доступен на испанском языке, гид может рассказать о 2 тыс. предложений столицы и других российских городов. Об этом сообщает комитет по туризму Москвы.

Внедрение испанского языка стало возможным в преддверии международной выставки FITUR, которая проходит в Мадриде с 19 по 23 мая.

Эксперты отмечают актуальность цифровых туристических сервисов в последнее время. Все чаще туристы с помощью онлайн-сервисов выбирают туры, гостиницы, бронируют отели, а также покупают экскурсии.

Развитие электронного сервиса Russpass позволяет делать путешествия по российским субъектам более привлекательными для туристов.

В турсервисе сейчас доступны более 2 тыс. предложений. В том числе более 500 туров и маршрутов, а также сотни культурных площадок, включая театры и музеи Москвы других регионов РФ.

С помощью сервиса можно не просто выбрать направление тура, но и составить нужный маршрут. Путешественники могут ознакомиться с достопримечательностями на испанском языке, а затем добавить понравившиеся объекты в план поездки и распределить их по дням в календаре.

Russpass станет надежным онлайн-помощником в организации поездки по России. Помимо туристических предложений на нем доступна покупка билетов на самолет и бронирование гостиниц.

Какие аудиогиды по музеям и достопримечательностям Москвы стали доступны в сервисе Russpass>>