РИАМО - 19 мая. Реставрацию детской музыкальной школы имени Н. А. Алексеева проведут в Москве в следующем году, здание является объектом культурного наследия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на портале госзакупок опубликован электронный конкурс на выполнение реставрационных работ.

«Здание построено в 1885 году и является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит отреставрировать фасад, восстановив историческую отделку и декор, отремонтировать внутренние помещения и обновить инженерные системы», - сказал Ефимов.

Подрядчик должен будет заменить кровлю, окна, двери и обеспечить объект всеми необходимыми элементами для маломобильных граждан. Назначение здания не изменится.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что так как здание является объектом культурного наследия, то к реставраторам будут предъявлять особые требования.

«Подать заявку на участие в конкурсе смогут компании, уже имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации. Важно отметить, что все перечисленные работы направлены на обеспечение современных и безопасных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса», - сказал Щербаков.

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