РИАМО - 19 мая. В среду жара в Москве пойдет на спад, город освежат ливни с грозами, также ожидается град размером до 2-3 см, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня метеорологические условия в столичном регионе будут определяться влиянием холодного атмосферного фронта, поэтому погода начнет портиться. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза, местами возможен град диаметром до 2-3 см», - рассказал Тишковец в Instagram.

Ветер будет дуть плотный юго-восточного направления, скорость ветра при грозе может достигать 15-20 м/с.

В Москве воздух успеет прогреться до 25-27 градусов, в Подмосковье - до 22-27 градусов, на востоке возможна 30-градусная жара.

18 мая в Москве был побит рекорд по теплу 1897 года, максимальная температура воздуха в столице составила 30,8 градуса.

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