РИАМО - 19 мая. В среду жара в Москве пойдет на спад, город освежат ливни с грозами, также ожидается град размером до 2-3 см, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ветер будет дуть плотный юго-восточного направления, скорость ветра при грозе может достигать 15-20 м/с.
В Москве воздух успеет прогреться до 25-27 градусов, в Подмосковье - до 22-27 градусов, на востоке возможна 30-градусная жара.
18 мая в Москве был побит рекорд по теплу 1897 года, максимальная температура воздуха в столице составила 30,8 градуса.
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