РИАМО - 19 мая. Температура воздуха в Москве 18 мая превысила 30-градусную отметку, побив рекорд по теплу позапрошлого века, сообщается на сайте «Метеовести».

В минувшие сутки температурные максимумы обновились на огромной территории России от северо-западной части до юга Дальнего Востока.

Так, в Москве обновился рекорд, установленный в 1897 году, когда было зафиксировано плюс 29,1 градуса. В этом году 18 мая в столице жара достигла плюс 30,8 градуса.

В среду в Московском регионе похолодает. В Москве ожидается до плюс 27 градусов, в Подмосковье - до 30 градусов. Кроме того, в столице прогнозируется кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром, возможен град.

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