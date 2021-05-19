РИАМО - 19 мая. В среду в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой, местами может выпасть град, сообщается на сайте «Метеовести».

На погоду Московского региона начнет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. На небе появятся мощные кучево-дождевые облака, постепенно переходящие в грозовое состояние. Это немного освежит воздух.

Температура в Москве может составить до 27 градусов, на востоке Подмосковья - до 30 градусов. При грозе ожидается порывистый ветер.

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