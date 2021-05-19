РИАМО - 19 мая. Специалисты утвердили предмет охраны церкви Николы Чудотворца, которая находится на Верхней Радищевской улице в центре Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Так, ценными признали внешние элементы церкви - полуколонны с белокаменными базами, капителями, ширинки с изразцами, крыши и главы с крестами.

«В предмет охраны вошла планировка храма, его конструкции, строительные и отделочные материалы, облик фасадов и интерьеров, а также все элементы архитектурного декора», - уточнил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Пятиглавый двухэтажный храм с колокольней и трапезной был построен из камня в 1682-1702 годах в стиле московское барокко.

Церковь Николы Чудотворца является объектом культурного наследия. Это значит, что любые реставрационные работы на объекте могут проводиться только под контролем специалистов Мосгорнаследия.​

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