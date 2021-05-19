РИАМО - 19 мая. Современным детским движениям необходимо взять на вооружение опыт пионерии по социализации детей и организации их внеучебного досуга. Такое мнение в беседе с РИАМО высказала врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина была основана 19 мая 1922 года. В эту дату в СССР впоследствии отмечался День пионерии, а в современной России — День детских общественных объединений.

«Многие взрослые с ностальгией вспоминают свое счастливое пионерское детство и видят в возрождении пионерии на государственном уровне залог гармоничного развития подрастающего поколения и панацею против нарушений в поведении детей. В этой идее есть и плюсы, и минусы», - отметила Панова.

По ее словам, пионерское движение успешно справлялось с задачей по организации полноценного внеучебного досуга молодежи, ведь не каждый родитель в силу занятости способен упорядочить внеклассную жизнь своего ребенка.

«Сегодня юный человек без наставника и контроля может просто бездарно тратить время в соцсетях и за просмотром сериалов, упуская важный период формирования навыков общения и коллективного решения задач. В неблагополучных случаях место полезной деятельности занимают асоциальные компании и дурные привычки. В пионерском движении задача организации летнего отдыха и досуга после учебы решалась неплохо», - отметила эксперт.

Панова добавила, что во времена пионерии проблемными ребятами занимались, помогали им в учебе, привлекали к разного рода мероприятиям, от спортивных и творческих до помощи пожилым. Это был несомненный плюс данного движения.

«Минус я вижу в одной общей идеологической составляющей для всех. Если ребенок по каким-то причинам не полностью вписывался в идеологию, то он рисковал стать изгоем без альтернатив примкнуть к другому детскому сообществу. Поэтому опыт прошлого, безусловно, использовать нужно, взяв все накопленное хорошее, но оставив позади ошибки и перегибы», - считает психотерапевт.

По словам Пановой, сегодня необходимо разнообразие детских движений и сообществ согласно интересам и способностям ребенка.

«Кто-то вступит в «Юнармию», а кто-то - в детскую партию пацифистов или в объединение по сохранению культурного наследия народов России. Кто-то найдет себя в защите животных и родной природы, а кто-то - в налаживании коммуникаций со сверстниками из других стран. Поощрять развитие детских организаций нужно, но без монополии, сохраняя выбор с учетом способностей, потребностей и интересов каждого ребенка», - подчеркнула эксперт.

Врач напомнила, что в детстве важно раскрывать потенциал человека, а не равнять всех под одну гребенку без права выбора.

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