РИАМО - 19 мая. Загруженность московских дорог составляет 4 балла из 10 возможных, днем ожидается 5-6 баллов, вечером дорожная ситуация может ухудшиться до 8 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Сейчас движение в центр города затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Свободно едут проспекты Маршала Жукова, Мичуринский и Кутузовский.

На московских дорогах продолжаются ремонтные работы, которые могут негативно сказаться на загруженности трасс.