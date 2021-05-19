РИАМО - 19 мая. Представительница России Манижа прошла в финал песенного конкурса «Евровидение-2021», который пройдет 22 мая в Роттердаме, сообщает Федеральное агентство новостей.

Манижа выступила с песней Russian Woman в первом полуфинале конкурса вечером 18 мая. Певица вышла на сцену в огромном платье, сшитом из тканей, которые прислали женщины разных национальностей со всей России. Платье символизировало стереотипы о роли женщины в обществе и исполнительница «вышла» из него в конце первого куплета. В финале песни на экране появились кадры россиянок, которые подпевали Маниже.

В рамках полуфинала голоса за Манижу могли отдать только европейские зрители, жители РФ участвовать в голосовании не могли. Выступление российской исполнительницы получило высокую оценку публики.

Эстонский корреспондент отметил, что Манижа «передает энергетику сильной русской женщины», а журналистка из Хорватии назвала ее «королевой-убийцей» с великолепным номером.

Второй полуфинал конкурса состоится 20 мая. Финал «Евровидения» пройдет 22 мая, свои композиции представят 26 исполнителей.

«В финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой», — сказала после выступления Манижа.