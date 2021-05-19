РИАМО - 19 мая. В среду в столичном регионе ожидается теплая погода с переменной облачностью, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит 25-27 градусов, в Подмосковье - от 22 до 27 градусов.

При грозе порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст., влажность воздуха - порядка 40%. Содержание кислорода в воздухе опустится ниже климатических значений.

В такую погоду синоптики рекомендуют выходить на прогулку в утренние или вечерние часы, а также пить больше воды.

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