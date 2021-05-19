РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мая. В Домодедове разыскивают 46-летнего Вячеслава Галимова, пропавшего 16 мая, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Галимова 183 см, он худощавого телосложения. У него русые волосы и серо-зеленые глаза. Среди особых примет - тату на руках и ногах.

Мужчина был одет в синюю куртку, красную футболку, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 или по номеру 112.