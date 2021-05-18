РИАМО - 18 мая. Согласно мнению ветеринаров столицы, правильное питание помогает домашнему животному быть здоровым и всегда оставаться в форме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Несбалансированный рацион у кошек и собак грозит им проблемами с органами пищеварения и ростом живота. В полноценном питании домашних животных должны содержаться белки, аминокислоты, углеводы, липиды, жирные кислоты, минеральные вещества, а также витамины.

Все эти вещества нужны в количестве, зависящем от массы животного, его породы и физиологического состояния. Правильное питание подтверждается хорошим настроением, блестящей шерстью и нормальным весом питомца.

«В отдельных случаях ветеринар может посоветовать добавить в рацион рыбий жир, витамины и минералы. Такие рекомендации может дать только специалист. Не стоит самостоятельно ставить диагноз вашему питомцу и давать ему какие-то дополнительные препараты», — сказал ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животными Восточного административного округа Москвы Ярослав Никифоров.

Он добавил, что также необходимо следить за доступом животного к свежей воде. Он должен быть всегда. В частности, это касается владельцев, которые кормят питомца сухим кормом.

Согласно мнению экспертов, промышленный корм из зоомагазинов содержит все необходимое для животного. Таким образом, владельцам нет нужды рассчитывать количество каждого нужного вещества. Покупать корм на развес не стоит в том случае, если дата его изготовления, а также срок годности непонятны. Совмещение промышленного корма и натуральной еды не рекомендуется.

Хозяевам, которые выбирают натуральный корм, необходимо помнить, что рацион животного должен на две трети состоять из мяса и продуктов животного происхождения, а на треть — из растительной пищи. Кроме того, в меню питомца нужно включать субпродукты, среди которых сердце, желудок, печень, легкие или почки.

Помимо прочего, питомцам можно давать сырые яйца, творог и тертый сыр, а из круп – рис, овес, пшеницу, манку, пшено и гречку. Молоком, свининой, бараниной, сырой речной рыбой, соленым, а также острым кормить животное не стоит. Под запрет попадают также конфеты, печенье и шоколад. Для того, чтобы дополнить рацион, подойдут овощи и фрукты.