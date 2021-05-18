РИАМО - 18 мая. Группе компаний «Эверс груп Рус», которая представляет собой резидента особой экономической зоны «Дубна», удалось разработать высокоэффективное средство «Хитокол», которое подходит для местного лечения ожогов, некротических и трофических язв и пролежней, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «Эверс» – представитель биомедицинского кластера ОЭЗ «Дубна» с 2017 года. Проект компании предполагает разработку инновационных перевязочных средств и материалов, а также средств экспресс-диагностики. Объем инвестиций — 222 млн рублей. Рабочими местами на предприятии обеспечено почти 50 человек», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Средство для ран представляет собой высокопористую губку разных типоразмеров на основе биологически активного хитозана. Оно может применяться на любом этапе раневого процесса и способно к рассасыванию в ране. Аналогов средства на российском рынке нет. Эффективность «Хитокола» доказана итогами научных исследований.

Новый продукт, согласно планам, начнут производить летом текущего года, а его апробация состоится в хирургических отделениях медучреждений столицы и Подмосковья.