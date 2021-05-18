РИАМО - 18 мая. Образовательный комплекс с технопарком и кампусом планируют достроить в подмосковном Долгопрудном в 2023 году на базе Физтех-лицея им. П.Л. Капицы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. План технопарка будет иметь W-образную форму, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Технопарк с кампусом рассчитан на дополнительное образование естественно-научной направленности старшеклассников, порядка 500 человек. Здание общей площадью около 27 тыс. кв.м объединит множество функций от проведения конференций и олимпиад до лабораторных исследований», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, здесь появится полигон для испытания изделий в области неживой природы, инженерные мастерские, коворкинг, музей техники, оранжерея, планетарий. В новом учебном корпусе площадью 7,8 тыс. кв. м разместятся кабинеты с 1 по 4 классы Физтех-лицея.

В центре архитектурного ансамбля находится здание технопарка с выразительной дугой главного фасада, который «закрепляет» угол на пересечении Лихачевского проспекта с улицей Летная. Перед входом в здание с юго-запада экседра образует парадную площадь. Вестибюль здания для удобства маломобильных граждан сделан на одном уровне с землей.

На плане технопарк имеет W-образную форму, боковые корпуса лучами расходятся от центральной части вдоль улиц. Технопарк будет связан крытым переходом с жилым кампусом, который продолжает фасадный фронт по улице Летная. Новый корпус на 425 учеников находится в глубине участка и имеет собственный подъезд с проспекта Ракетостроителей.

Для облицовки всех зданий в одном стиле используется керамический кирпич на подсистеме и металлические панели. Вогнутый парадный фасад планируют выполнить в структурном остеклении. Существующее здание лицея выполнено в такой же стилистике.

«Этот проект призван создать особое учебное пространство, мотивирующее и вдохновляющее на достижения, работу в команде, при этом одинаково доступное для всех. Лаконичность выразительных средств является в данном случае художественным приемом и компенсируется вниманием авторов к деталям и пластическими элементами на фасадах зданий», – заключила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Проектированием занималось ООО «ПИК-Проект».