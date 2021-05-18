РИАМО - 18 мая. Доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной психологии Московского государственного областного университета Ольга Овсяник рассказала, что паникерам для избавления от страха нужно уметь смотреть ему в лицо, пишет aif.ru.

«Если паникер — это вы, и внутренняя паника — ваше привычное состояние, почаще включайте рациональность и смотрите своему страху в лицо. Возьмите лист бумаги и напишите, что нужно сделать, если случай, которого вы так боитесь, все же произойдет», - советует психолог.

Также специалист советует обращать внимание на свои мысли и настроения. Если нарастает страх, то нужно сразу переключаться. В данном случае нужно заняться тем, что не даст мыслям «растекаться по древу».

Также психолог напоминает, что позитивное отношение к жизни можно воспитать. Для этого есть простое упражнение под названием «Пять спасибо сегодняшнему дню».

«Как бы вас ни страшил завтрашний день, найдите, за что можно поблагодарить сегодняшний. Это несложно. Проанализируйте свой день. Ничего из того, чего вы боялись вчера, так и не произошло. А, значит, вряд ли произойдет и завтра. Записывайте свои «спасибо» и перечитывайте их перед сном. Когда это войдет в привычку, благодарность вытеснит страх», - отметила Овсяник.

Также она отметила, что нужно помнить о разнице между паникой и панической атакой и при необходимости обращаться к врачу.