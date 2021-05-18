РИАМО - 18 мая. В рамках первой в текущем году поставки поездов Центральной пригородной пассажирской компании «Трансмашхолдинг» передал шесть электропоездов, поезда модели ЭП2Д были произведены Демиховским машиностроительным заводом. Об этом сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Поезда постоянного тока были изготовлены для компании в 11-вагонном исполнении. До конца текущего года парк перевозчика пополнится еще 13 единицами таких поездов.

Вагоны поездов оснастили эргономичными сидениями из износостойких материалов, надежными поручнями и креплениями для велосипедов. Также в вагонах была установлена система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха. Оборудование салонов включило в себя экологически чистые туалетные комплексы и USB-разъемы.

Помимо прочего, в вагонах предусмотрены откидные аппарели и крепления для инвалидных колясок, а также таблички с информацией, которые продублированы шрифтом Брайля.

ЦППК закупает ЭП2Д с 2016 года. Количество 11-вагонных поездов данной модели, которые за это время поступили в парк подвижного состава перевозчика, составляет 120 единиц.

Такие электропоезда используются для того, чтобы осуществлять перевозки пассажиров на Киевском, Рижском, Курском, Белорусском и Савеловском направлениях МЖД.