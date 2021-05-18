РИАМО - 18 мая. XVII Бахрушинский благотворительный фестиваль пройдет в Зарайске с 22 по 31 мая, в программе спектакли, концерты, творческие встречи с мастерами искусств, выставки, мастер-классы, экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Организаторы фестиваля - Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси, администрация городского округа Зарайск.

История Бахрушинского фестиваля неразрывно связана с именем основателя первого в мире Театрального музея – Алексеем Александровичем Бахрушиным. Преемник традиций меценатства и благотворительности, особенно ярко и широко об этом Театральный музей имени А.А. Бахрушина со своими партнерами заявляет в дни фестиваля.

Программа фестиваля будет интересна для всех возрастов. Фестиваль посещают семьи, классы, коллективы. Также в программе мероприятия предусмотрено проведение благотворительных акций для детей-сирот и детей-инвалидов.

За 17 лет работы Бахрушинского фестиваля проведено более 250 мероприятий, которые посетили более 60 тыс. человек. Зрители посещают мероприятия фестиваля бесплатно.