РИАМО - 18 мая. Специалисты природоохранного фонда «Верховье», ведущие по заказу регионального Минэкологии мониторинг видов животных и растений, выявили новые места произрастания редких видов цветов — тюльпана Биберштейна и ветреницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Все открытия сделаны в Коломне и Луховицах.

«Самая важная находка — новая популяция охраняемого вида, тюльпана Биберштейна. В Подмосковье было выявлено лишь несколько таких популяций, и некоторые уже утрачены. Отныне новое место произрастания тюльпана будет находиться под особой охраной», — сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Помимо этого, биологи нашли новые популяции других охраняемых видов: медуницы узколистной, ветреницы лесной, лапчатки белой и лишайника рамалины.

Недалеко от популяции тюльпанов впервые в этих местах выявлен и злак перловник пестрый. Этот вид произрастает только в долине реки Оки.

Тюльпан Биберштейна — весенний эфемероид. Это растение цветет в апреле-мае, а плодоносит в июне. Размножается семенами и вегетативно. Опыляется пчелами, осами, мелкими жуками и мухами.