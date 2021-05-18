РИАМО - 18 мая. Более 18,5 тыс. участков осмотрел муниципальный земельный контроль Подмосковья для выявления нецелевого использования земли и доначисления земельного налога, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, такое количество участков специалисты осмотрели с середины апреля 2021 года.

«На 8,5 тыс. из которых подтвердилось коммерческое использование земель или неиспользование. Правообладателям этих земель будет пересчитан земельный налог», — отметила Адигамова.

Зампред правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что земельные инспекторы Подмосковья проводят осмотры по данным Федеральной налоговой службы.

«Земельные участки с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства - это земли для личного использования. Данные земли предназначены для людей и облагаются льготной налоговой ставкой 0,3%», — сказал Разин.

Он подчеркнул, что земли, подразумевающие коммерческое использование, имеют стандартную ставку – 1,5%.

«Правообладатели, которые используют земельные участки льготного налогообложения для коммерческих целей, будут проверены земельным контролем для начисления налога по стандартной ставке»,— пояснил Разин.

Он также отметил, что до конца года земельный контроль осмотрит более 68,6 тыс. участков.